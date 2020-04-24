Стилист выпустил книгу о нарядах испанской королевы

В книге под названием «Раскрась корону» не просто собраны разные образы королевы. Там есть даже раскраски, чтобы каждый мог почувствовать себя модельером и придумать наряд для нее.

Кроме того, читатели смогут ознакомиться и со стилем других королевских особ: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, шведской королевы Виктории и, конечно, британской королевы Елизаветы II.