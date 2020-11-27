Стилист: Тимошенко подойдет прическа, как у Мелании Трамп

По его словам, Тимошенка подошла бы прическа, как у Мелании Трамп. Также он добавил, что ей следует сделать рельфеное окрашивание, так монохромное на ней смотрится хуже.

«Очки в форме „Гарри Поттера“ я расцениваю как эксперимент на молодость, но не очень удачный. Форма очков ближе к лисичкам ей подойдет», — заключил он.