23 декабря 2022, 13:38
Стилист рассказал о наиболее удачных нарядах звезд на новогодних «огоньках»
Некоторые образы знаменитостей можно повторить
Российские представители шоу-бизнеса с каждым годом придумывают все более яркие и запоминающиеся образы для новогодних шоу. О том, чьи наряды в этом году оказались самыми удачными, рассказал стилист Анвар Очилов сайту kp.ru.
По мнению эксперта, костюм певицы Лолиты Милявской из блестящей ткани можно смело брать на вооружение и повторить 31-го декабря.
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Также отличным вариантом для празднования новогодней ночи станет наряд пурпурно красного цвета. Такой образ продемонстрировала певица Жасмин.
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Новый год
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