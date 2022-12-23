Знаменитости 23 декабря 2022, 13:38 Стилист рассказал о наиболее удачных нарядах звезд на новогодних «огоньках» Некоторые образы знаменитостей можно повторить

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Российские представители шоу-бизнеса с каждым годом придумывают все более яркие и запоминающиеся образы для новогодних шоу. О том, чьи наряды в этом году оказались самыми удачными, рассказал стилист Анвар Очилов сайту kp.ru.

По мнению эксперта, костюм певицы Лолиты Милявской из блестящей ткани можно смело брать на вооружение и повторить 31-го декабря.

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Также отличным вариантом для празднования новогодней ночи станет наряд пурпурно красного цвета. Такой образ продемонстрировала певица Жасмин.

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