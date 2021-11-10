Стилист прокомментировал внешний вид Киркорова

Стилист Жорж Ровалс получил известность благодаря работе со многими российскими и зарубежными знаменитостями. Он работал с Джулией Робертс, Лолитой, Тамарой Гверцители. Эксперт прокомментировал образ певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщили «Дни.ру».

Стилист не оценил одежду Киркорова. По его словам, образы знаменитости являются вызывающими и вульгарными.

«Когда он десять колечек надевает, делает вид, что все это — драгоценные камни, а он жадный ужасно, да еще и смешивает Gucci, Versace и Balenciaga — это называется „Цыганка Аза“», — заявил Ровалс.

Стилист подчеркнул также, что не стремиться выйти на конфликт с певцом, а лишь высказывает собственное мнение в отношении его образов.