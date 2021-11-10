10 ноября 2021, 21:15
Стилист прокомментировал внешний вид Киркорова
Стилист Жорж Ровалс назвал образ Киркорова вульгарным
Стилист Жорж Ровалс получил известность благодаря работе со многими российскими и зарубежными знаменитостями. Он работал с Джулией Робертс, Лолитой, Тамарой Гверцители. Эксперт прокомментировал образ певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщили «Дни.ру».
Стилист не оценил одежду Киркорова. По его словам, образы знаменитости являются вызывающими и вульгарными.
«Когда он десять колечек надевает, делает вид, что все это — драгоценные камни, а он жадный ужасно, да еще и смешивает Gucci, Versace и Balenciaga — это называется „Цыганка Аза“», — заявил Ровалс.
Стилист подчеркнул также, что не стремиться выйти на конфликт с певцом, а лишь высказывает собственное мнение в отношении его образов.