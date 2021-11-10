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    10 ноября 2021, 18:04

    Стилист предположил, почему Малахов может носить парик

    Елена Довженко заявила, что Малахов носит парик потому, что не успевает приходить на прием к стилисту

    Арина Бобкова

    На днях пояивлись слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов носит парик. Многие предположили, что шоумен болен, и по этой причине лишился волос. Однако стилист Елена Довженко поделилась собственной версией происходящего. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Стилист предположил, почему Малахов может носить парик

    Эксперт предположила, что Малахов может использовать, так как не успевает обращаться к стилистам из-за большой занятости.

    «Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик», — отметила она.

    По ее мнению, между съемками у телеведущего остается не так много свободного времени. Парик же помогает сделать прическу более пышной и красивой в кадре.

    Также Довженко озвучила и другую возможную причину — телеведущий просто не хочет наносить вред собственной шевелюре. Чтобы сделать укладку, Малахову приходится подвергать волосы термической обработке, что крайне негативно сказывается на состоянии волос, передало «Утро.ру».