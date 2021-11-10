Стилист предположил, почему Малахов может носить парик

На днях пояивлись слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов носит парик. Многие предположили, что шоумен болен, и по этой причине лишился волос. Однако стилист Елена Довженко поделилась собственной версией происходящего. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Эксперт предположила, что Малахов может использовать, так как не успевает обращаться к стилистам из-за большой занятости.

«Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик», — отметила она.

По ее мнению, между съемками у телеведущего остается не так много свободного времени. Парик же помогает сделать прическу более пышной и красивой в кадре.

Также Довженко озвучила и другую возможную причину — телеведущий просто не хочет наносить вред собственной шевелюре. Чтобы сделать укладку, Малахову приходится подвергать волосы термической обработке, что крайне негативно сказывается на состоянии волос, передало «Утро.ру».