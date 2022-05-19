Стилист Наз Маер оценил наряды олимпийской чемпионки Севастьяновой

Модельер Наз Маер разобрал некоторые образы олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Каролины Севастьяновой и нашел как преимущества, так и недостатки. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам стилиста, черное мини-платье является отличным решением для вечеринки, поскольку смотрится элегантно и не вульгарно.

«В меру дерзкий, в меру сдержанный образ. Здесь она и ножки показала длиной мини, и грудь выделила за счет V-образного выреза, и сделала акцент на талию с помощью силуэта. Правильный фасон, дорогая ткань, которая держит форму, сдержанные туфли, прическа и макияж сбалансировали вкус наряда. Получилось эффектно и не вульгарно. А декор в виде серебряной ветки превратил простое платье в интересное», — сказал Маер.

В образе, где Каролина решила надеть классические джинсы и куртку-рубашку, Маеру понравилось все. По словам модельера, этот образ выглядит стильно и молодежно.

«Все предметы комплекта хорошо сочетаются между собой, потому что здесь присутствует и база, и тренд. Джинсы классические, прямые с завышенной линией посадки Каролина смешала с трендовой укороченной широкой рубашкой, скорее всего, шелковой или атласной. Ткань эффектная и модная. Куртка-рубашка — вообще писк моды. Она сама по себе тренд, но здесь присутствует еще и этнический налет в виде бахромы. Красивая отсылка в сторону пончо», — отметил модельер.

А вот черный корсет и шорты ему не понравились. По его словам, спортсменке следовало бы выбрать другого размера корсет, а также сменить принт на шортах, поскольку он добавил лишний объем ее бедрам.

Укороченные джинсовые шорты и корсет на размер больше сделали бы из Каролины длинноногую красавицу с подтянутым животом и пропорциональными бедрами, резюмировал Маер.