Знаменитости 14 марта 2023, 15:59 Стилист Лисовец рассказал о работе с Надеждой Бабкиной в новой программе «Модный vs Народный»

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Телевизионное шоу от канала НТВ, ведущими которого стали народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и известный стилист Владислав Лисовец, выйдет в эфир 18 марта. В разговоре с «ФедералПресс» Лисовец поделился, как ему работается с популярной певицей.

По словам стилиста, в начале съемочного процесса ему было достаточно сложно найти какой-то контакт с Бабкиной, ведущие проекта были во многом не согласны друг с другом. Лисовец отметил, что певица обладает своеобразной категоричностью, из-за чего ему пришлось показать и свой характер.

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Буквально за несколько дней стилисту все же удалось установить контакт с народной артисткой. Лисовец признался, что ему очень приятно и интересно работать с Бабкиной

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