Стилист Лисовец объяснил выходы мужчин-знаменитостей в юбках

Знаменитые мужчины в последнее время все чаще выходят в свет в юбках. В разговоре с NEWS.ru стилист Влад Лисовец рассказал, с чем это может быть связано.

По его словам, тренда на мужские юбки в мире нет.

«Когда людям нужно заявить о себе, можно и в платье выйти. Это не тренд и никогда не было трендом. Это происходит не первый год. Такие выходы заранее запланированы. Это больше пиар-ход, не имеющий никакого отношения к моде», — подчеркнул Лисовец.

В частности в юбках выходили на публику актер Брэд Питт и рэпер ASAP Rocky.