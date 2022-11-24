Знаменитости 24 ноября 2022, 18:57 Стилист Ковалевич оценила наряды селебрити на премии OK! Awards «Больше, чем звезды» Стилист Ирина Ковалевич рассказала о лучших и неудачных нарядах на красной дорожке

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Ежегодная премия OK! Awards «Больше чем звезды» состоялась 23 ноября в Москве. Об удачных трендовых сочетаниях и модных нарядах kp.ru рассказала стилист и амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

По мнению стилиста, весьма удачно был подобран образ у российской актрисы Юлии Пересильд. Для праздничного вечера она выбрала утонченное черное платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. Красная помада на губах подчеркнула элегантность и обворожительность подобранного образа.

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Также на красной дорожке премии ярко выделялась актриса Дарья Мороз. Для своего образа она выбрала облегающее черное мини в стразах. Как считает стилист, наряд Дарьи выглядел очень стильно. Певица Севиль появилась на дорожке в облегающей классике в виде черного платья в пол и в хрустальных серьгах.

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Стилист подчеркнула, что не совсем удачно для красной дорожки были подобраны образы у Регины Тодоренко, Сати Казановой и Ирины Старшенбаум. Такой формат мероприятий требует более изящных нарядов и классических локонов, нежели бесформенных платьев и нетрендовых аксессуаров.

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