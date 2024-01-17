Знаменитости 17 января 2024, 01:59 Стилист Александр Рогов стал ведущим «Модного приговора» РИА «Новости»

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Стилист Александр Рогов пришел на смену Александру Васильеву и стал новым ведущим шоу «Модный приговор». Об этом сообщил Первый канал.

Нового ведущего выбирали зрительским голосованием. Рогов победил со значительным отрывом, набрав 45% голосов, тогда как его ближайший соперник, актер Игорь Верник, получил 18%.

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Сам стилист признался, что всегда был поклонником «Модного приговора» и считал это шоу лучшим среди телепроектов о преображении.

«Для меня, как для телеведущего, это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим», — заявил Рогов.

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу, так как хочет заняться другими проектами.

Во вторник, 16 января, Васильев на правах бывшего судьи «Модного приговора» поддержал выбор Александра Рогова, назвав его самым подходящим кандидатом на роль ведущего.