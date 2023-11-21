21 ноября 2023, 16:21
Стилист Алеко рассказал о таланте Бородиной правильно покупать вещи
Стилист Алеко, составляющий образы для телеведущей Ксении Бородиной, рассказал о ее уникальном таланте. В беседе с сайтом kp.ru дизайнер отметил, что звезда умеет правильно покупать вещи.
«Она отлично делает селекцию в магазинах, и это здорово. А я, как стилист, просто корректирую сочетание этих вещей. Сейчас стиль моей подопечной мне нравится», — высказался Алеко.
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Бородина и ее имиджмейкер появились на премьере сериала «Кеша должен умереть». Артистка предстала в элегантном образе от своего помощника: приталенный жакет, длинная юбка с разрезом и лакированные туфли на высоком каблуке.
Одежда
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