Знаменитости 21 ноября 2023, 16:21 Стилист Алеко рассказал о таланте Бородиной правильно покупать вещи

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Стилист Алеко, составляющий образы для телеведущей Ксении Бородиной, рассказал о ее уникальном таланте. В беседе с сайтом kp.ru дизайнер отметил, что звезда умеет правильно покупать вещи.

«Она отлично делает селекцию в магазинах, и это здорово. А я, как стилист, просто корректирую сочетание этих вещей. Сейчас стиль моей подопечной мне нравится», — высказался Алеко.

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Бородина и ее имиджмейкер появились на премьере сериала «Кеша должен умереть». Артистка предстала в элегантном образе от своего помощника: приталенный жакет, длинная юбка с разрезом и лакированные туфли на высоком каблуке.