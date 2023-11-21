Знаменитости 21 ноября 2023, 16:18 Стилист Алеко отметил талант Бородиной правильно покупать вещи для гардероба

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Стилист Алеко, который пришел на презентацию сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва» в компании Ксении Бородиной, рассказал о главном таланте телеведущей. По его словам, она умеет правильно покупать вещи, написал сайт kp.ru.

Он также отметил, что между ними иногда происходят споры в одежде, однако Бородина все же старается. Стилист добавил, что гордится стилем своей подопечной.

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«У Ксении уникальный талант, который мало у кого есть — она умеет правильно покупать вещи. Она отлично делает селекцию в магазинах, и это здорово», — сказал Алеко.