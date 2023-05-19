Знаменитости 19 мая 2023, 16:05 «Стихийное бедствие — вот что такое Горевой»: режиссер Фомин — о дружбе с актером Горевым

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Актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин в разговоре с РИА ФАН поздравил актера Михаила Горевого с днем рождения, а также рассказал об их давней дружбе.

«Стихийное бедствие — вот что такое Горевой. Когда думаешь о нем, так много всего вспоминается, в том числе его истерики. В принципе, я просто улыбаюсь, когда говорят о Мише», — отметил Фомин.

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Он сказал, что уже и не вспомнит, как состоялось их знакомство. В день рождения режиссер пожелал Горевому внутреннего покоя и побольше поводов для улыбок.

Актер театра и кино Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Ярик», «Шпионский мост», «Дом Солнца», «Красный призрак», «Пять невест».