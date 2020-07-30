Стерлигов назвал большинство россиян безбожниками и извращенцами

Ранее он опубликовал видео, в которых рассказал, что не видит ничего плохого в нарушении ПДД и уклоняется от штрафов. Пользователи интернета раскритиковали Стерлигова. В ответ он заявил, что его не волнует мнение большинства россиян, потому что он их презирает.

«Я с презрением отношусь к большинству современников как к безбожникам, сатанистам, извращенцам. К этим театралам, к любителям спорта и т. д», — заявил предприниматель. Также он добавил, что считает себя христианином.

Ранее актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП, которое произошло в начале июня на Садовом кольце в Москве. Вскоре после аварии он признал свою вину, но затем изменил показания. Адвокат потерпевших также подчеркнул, что они не получали от актера никаких извинений за случившееся. Не поступало им и предложений о компенсации. По словам Добровинского, пострадавшие уже подготовили три гражданских иска в адрес Ефремова.