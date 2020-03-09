Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Артистка представила саму себя зрителям как постройневшую и незамужнюю красавицу. После этого Степаненко рассказала, что разошлась с мужем, потому что он был груб. Артистка пошутила, что при разводе ей досталась одна сковорода, которая помогла забрать все остальное.

Причину развода Степаненко назвала банальной.

Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! <…> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина не спирт, разведенная слабее не становится» Елена Степаненко.

Это первый раз, когда артистка пошутила не тему развода и рассказала какие-то подробности о его причинах. О том, почему супруги решили разойтись через 33 года брака, официально не сообщалось. Известно, что на разводе настаивали обе стороны, но первой в суд обратилась именно Степаненко.