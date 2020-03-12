Степаненко удивила публику молодежным образом в косухе и рваных джинсах

«А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем!» — представила сама себя Степаненко.

По данным издания, она появилась на сцене в кепке, модных кедах, рваных джинсах и кожаной косухе. Зрители отметили преображение 66-летней артистки.

Она развелась с Евгением Петросяном осенью 2018 года. Супруги прожили вместе 33 года. Им пришлось делить в суде многомиллионное имущество, нажитое за годы брака. В суд первой обратилась именно Степаненко. Во время недавнего выступления она впервые пошутила о разводе со сцены.

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! <…> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: „Эх! Потерял! Женщина не спирт, разведенная слабее не становится“», — рассказала Степаненко.