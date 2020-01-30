Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна

По информации «Газеты.ru», приятельница Викторины пояснила, что Степаненко помирила экс-супруга Евгения Петросяна с дочерью и теперь сама находится с ней в дружеских отношениях. Артистка выяснила, что Викторине не нравится новая возлюбленная отца и его помощница Татьяна Брухунова.

«Когда в жизни Петросяна появилась Брухунова, Степаненко поделилась своими переживаниями с Викториной. Дочка новое увлечение отца не приняла. Брухунова сама признавалась на „Первом канале“, что отношения у них напряженные», — пояснила подруга Викторины.

По ее словам, Степаненко пообещала, что дочери Петросяна достанется все ее наследство.

Ранее Евгения Петросяна разозлил выпуск телепередачи «Пусть говорят». На нем обсуждали личную жизнь артиста. Юморист назвал программу пасквилем и заверил, что все сказанное в студии — ложь и клевета.