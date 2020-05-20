Степаненко поделилась ретро снимком в леопардовых лосинах

«Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах», — подписала фотографию Степаненко.

Она призналась, что поражена предпочтениями в одежде, которые были у нее раньше.

Подписчики артистки оценили снимок и засыпали экс-супругу Петросяна комплиментами. Некоторые отметили явное сходство молодой Степаненко с Татьяной Брухуновой, которая, по слухам, стала новой женой Евгения Петросяна.