20 мая 2020, 12:21
Степаненко поделилась ретро снимком в леопардовых лосинах
Елена Степаненко, бывшая жена Евгения Петросяна, поразила своих подписчиков ретро снимком. На своей станице в Instagram она опубликовала фотографию себя в леопардовых лосинах. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
«Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах», — подписала фотографию Степаненко.
Она призналась, что поражена предпочтениями в одежде, которые были у нее раньше.
Подписчики артистки оценили снимок и засыпали экс-супругу Петросяна комплиментами. Некоторые отметили явное сходство молодой Степаненко с Татьяной Брухуновой, которая, по слухам, стала новой женой Евгения Петросяна.