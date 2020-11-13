Стефанович: Ротару болеет всю жизнь

Стефанович уточнил, что по ее истории был снят фильм «Душа». В нем снялись многие звезды советской эстрады. Главную роль должна была сыграть Алла Пугачева, но в итоге выбрали Ротару. Кино стало легендарным.

«Когда-то я снял фильм „Душа“ в главной роли с Софией Ротару — там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару: у нее болезнь легких и всю жизнь она с ней борется», — пояснил он.

Также Стефанович рассказал, что ремейк фильма мог бы рассказывать о современных рэперах. Он уточнил, что такое кино снимать не планирует.

Кроме того, режиссер поделился, что сейчас работает над новым фильмом. Правда, подробности раскрывать отказался, рассказал лишь, что проект художественный.

«Мы, киношники, — люди суеверные, поэтому вперед не любим рассказывать о своих планах, но фильм будет интересный и сенсационный», — заключил Стефанович.