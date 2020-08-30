Стебунов заявил о готовности защищаться от слухов о связи с ДТП Ефремова

Актер Иван Стебунов заявил о готовности защищаться, если кто-то захочет переложить вину в ДТП с Ефремовым на него. Слухи о причастности Стебунова в аварии появились после выступления свидетеля защиты.

О позиции Ивана Стебунова сообщил сайт НТВ. Стебунова начали подозревать в причастности к аварии после очередного судебного заседания. Защита Ефремова представила свидетеля Александра Кобца. Тот заявил, что в момент аварии разглядел за рулем автомобиля молодого человека с темными волосами и в серой футболке. А Михаила Ефремова якобы видел на пассажирском сиденье. Однако свидетель добавил, что в день ДТП был пьян и имеет проблемы со зрением.

Сам Стебунов в начале августа заявил, что в тот момент, когда он подъехал к месту аварии видел Михаила Ефремова на пассажирском сиденье. При этом добавил, что только следствие установит, был ли Ефремов за рулем на самом деле.

Накануне Эльман Пашаев сообщил о несостыковках в деле Ефремова. По мнению Пашаева, эти находки позволят «разнести» его оппонентов в суде.