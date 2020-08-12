Стебунов рассказал, как просил Гармаша остаться в «Современнике»

Актер Иван Стебунов отговаривал Сергея Гармаша уходить из «Современника». Однако Гармаш уже принял решение и не стал его менять.

«„Современник“ ценит людей, которые могут искренне высказать свое мнение и уйти с гордо поднятой головой. Да, мы лишились ценного актера, но корабль продолжает плыть», — заявил Стебунов в программе «Судьба человека».

При этом Иван заявил, что сожалеет об уходе Гармаша. Он добавил, что весь театр оценил честность и прямоту актера.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Сергей Гармаш покинул «Современник» со скандалом. Он написал открытое письмо своим коллегам, в котором назвал нынешнее положение дел «чудовищным». Особенно Гармашу не понравился проект театра под названием «Диалоги „Современника“. Война и мир», созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, часть диалогов из этого видеопроекта «кощунственные и провокационные». В двусмысленности заявлений молодых актеров Гармаш обвинил нового худрука «Современника» Виктора Рыжакова, который занял эту должность после смерти Галины Волчек.