Любовь Успенская захотела стать мамой в 66 лет

Российская певица Любовь Успенская захотела нова стать мамой в 66 лет. Она решила усыновить ребенка.

Об этом певица рассказала в интервью YouTube-передачи «Люди говорят», которую ведет Лаура Джугелия. Во время беседы Успенская призналась, что захотела снова стать матерью. Она отметила, что уже в ближайшее время планирует поехать в детский дом и взять первого ребенка, на которого ей укажет интуиция.

«Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю», — сказала Успенская.

Она призналась, что в какой-то момент думала про искусственное оплодотворение, но потом сочла эту идею идиотской и отказалась от нее. У певицы есть взросла дочь, однако отношения между 30-летней Татьяной и ее матерью не задались. Женщина не редко участвует в различных телешоу, в которых критикует Успенскую. Сама певица обычно игнорирует заявления дочери, но иногда отвечает на ее выпады.

РИА ФАН напомнило, что Татьяна сейчас проживает в США вместе с отцом. Ходят слухи, что у нее есть проблемы с наркотиками.