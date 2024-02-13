Знаменитости 13 февраля 2024, 23:36 Стасу Пьехе запретили петь из-за проблем с голосом Певец Стас Пьеха потерял голос после концерта в Воронеже РИА «Новости»

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Певцу Стасу Пьехе пришлось отменить несколько концертов из-за проблем с голосом. Известный артист не сможет выступить в Орле и еще в нескольких городах, сообщил Telegram-канал Mash.

Тур по России у Пьехи расписан на ближайшие два месяца. Выступления планировались в Белгороде и Курске, а также 18 февраля певец должен был прилететь в Наро-Фоминск.

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Стас Пьеха столкнулся с проблемами со связками в Воронеже несколько дней назад. Артист вышел на сцену с воспалением слизистой оболочки трахеи, после этого его голос пропал.

По данным канала, когда экстренное лечение не помогло, Пьеха обратился к московским врачам, которые диагностировали у него повреждение связок. Теперь певцу в рамках лечения придется сохранять полное молчание в течении нескольких дней.

Летом 2023 года Стас Пьеха сообщил, что его положили в Боткинскую больницу для «проведения полного набора сердечных исследований». В подтверждение певец поделился в соцсетях фото из машины скорой помощи и из медицинского кабинета. Позже Пьеха заверил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него не нашли.