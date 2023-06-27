Знаменитости 27 июня 2023, 18:01 Стас Садальский рассказал о конкуренции между Чуриковой и Васильевой Актер Стас Садальский: Татьяну Васильеву не приглашали в «Ленком» из-за Инны Чуриковой РИА «Новости»

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Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский заявил, что актрису Татьяну Васильеву не приглашали работать в «Ленком» из-за того, что там уже играла Инна Чурикова. Он уточнил, что решил рассказать об этом после смерти артистки, сообщило издание «Первый женский».

Садальский заявил, что режиссер Марк Захаров любил работать с Инной Чуриковой, и она всегда была на главных ролях в его постановках. Татьяну Васильеву заслуженный артист назвал «запасным вариантом».

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«Когда-то я предлагал кандидатуру Васильевой Марку Анатольевичу Захарову. Но из-за Инны Чуриковой мы ее не пригласили. Потому что Инна Михайловна узнала и была очень недовольна», — объяснил он.

По его словам, поделиться этой информацией он решил после смерти Чуриковой. Садальский добавил — несмотря на то, что сейчас Васильева закреплена за ролями, директор «Ленкома» Марк Варшавер продолжает держать ее «в запасе».

Ранее заслуженный артист отметился выпадом в адрес российского кино. Садальский назвал его скучным и неинтересным, а у актеров, по его мнению, «нет личности».