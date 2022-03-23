Стас Пьеха опроверг слухи о ссоре со своей бабушкой

Певец Стас Пьеха прокомментировал информацию о том, что его бабушка Эдита Пьеха не общается с ним. Артиста процитировала Teleprogramma.pro.

По словам Пьехи, последний раз он общался с бабушкой не позднее трех дней назад. Он признался, что его порадовал ее оптимизм. В частности, разговор шел об их чувствах, переживаниях и эмоциях.

«Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил», — приводит слова певца «ФедералПресс».