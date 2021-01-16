Стас Пьеха заступился за Киркорова и Шуфутинского

«Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу», — прокомментировал Пьеха.

До пандемии коронавируса он часто выступал в Прибалтике с концертами. В последнее время певец обратил внимание на улучшение отношения к российским артистам, к тому же, и сборы стали выше.

«Мне всегда больно дается, когда артистов из России не пускают в Прибалтику или как-то недостаточно тепло их встречают. Мне казалось, что эта тема значительно улучшилась», — заметил Пьеха.

Певец очень тепло относится к Прибалтике, признался он. Литву он назвал своей второй родиной. Пьеха связан с Литвой по линии отца, джазмена Пятраса Герулиса. Музыкант живет в Вильнюсе. По неподтвержденным данным, он хотел назвать сына Наполеоном, но этого не позволила бабушка Стаса Эдита Пьеха.

МИД Литвы 15 января задумался запретить Киркорову и Шуфутинскому въезд в страну. Чиновники посчитали выступления артистов «мягкой российской политической пропагандой».