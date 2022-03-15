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    15 марта 2022, 12:01

    Стас Пьеха заявил о паузе в ведении соцсетей на фоне блокировки Instagram

    Оксана Лавнюженко

    Российский певец Стас Пьеха поделился своими творческими планами на фоне блокировки социальной сети Instagram. По словам артиста, это отличный шанс отдохнуть от интернета и «выбрать нужное направление». Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Стас Пьеха заявил о паузе в ведении соцсетей на фоне блокировки Instagram

    «Особенно сильно хочется заниматься фондом и медициной, насколько это возможно — разберемся и усиленно продолжим. Нет, начну по серьезке, пожалуй!» — процитировало РИА ФАН слова Пьехи.

    Несмотря на временный отказ от социальных сетей, артист заверил, что продолжит петь и радовать поклонников своей музыкой. При этом он признался, что совсем неоднозначно относиться к современному творчеству некоторых артистов.

    «Петь тоже буду. Хотя и испытываю очень противоречивые чувства к той музыке, которая сейчас имеет успех. Мы с ней не совпадаем, а компромиссы порядком надоели», — резюмировал он.

    Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России после разрешения руководством Meta призывов к насилию в отношении российских солдат. Платформу внесли в реестр запрещенных сайтов.