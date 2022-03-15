Стас Пьеха заявил о паузе в ведении соцсетей на фоне блокировки Instagram

Российский певец Стас Пьеха поделился своими творческими планами на фоне блокировки социальной сети Instagram. По словам артиста, это отличный шанс отдохнуть от интернета и «выбрать нужное направление». Об этом написал сайт «Дни.ру».

«Особенно сильно хочется заниматься фондом и медициной, насколько это возможно — разберемся и усиленно продолжим. Нет, начну по серьезке, пожалуй!» — процитировало РИА ФАН слова Пьехи.

Несмотря на временный отказ от социальных сетей, артист заверил, что продолжит петь и радовать поклонников своей музыкой. При этом он признался, что совсем неоднозначно относиться к современному творчеству некоторых артистов.

«Петь тоже буду. Хотя и испытываю очень противоречивые чувства к той музыке, которая сейчас имеет успех. Мы с ней не совпадаем, а компромиссы порядком надоели», — резюмировал он.

Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России после разрешения руководством Meta призывов к насилию в отношении российских солдат. Платформу внесли в реестр запрещенных сайтов.