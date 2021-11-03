Стас Пьеха заявил, что устал ходить на похороны к наркоманам

Певец Стас Пьеха открыл клинику для лечения наркозависимости. Его жизнь после отказа от наркотиков изменилась, и возвращаться к прошлому артист не собирается.

Об произошедших переменах Пьеха рассказал Антону Красовскому в YouTube-шоу «Антонимы».

«Я единственный из всех бывших наркоманов, который выглядит так хорошо», — заявил он.

Пьеха добавил, что большинство тех, кто пристрастился к наркотикам вместе с ним, умерли. Певец устал ходить на похороны.

«Да и решил больше не ходить на прощания к наркоманам», — подчеркнул он.

Артист открыл клинику, где лечат страдающих наркотической зависимостью. Сам Пьеха ходит к личному психологу и на групповые занятия.

Певцу пришлось выстроить для себя определенные рамки. Иногда у него случаются вспышки агрессии, но проявляет он ее не к людям: злость мужчина вымещает на посуде и мебели.

Недавно Пьеха отказался от участия в шоу «Холостяк», поскольку счел саму идею программы неприемлемой. Ситуация, когда за одного мужчину борются 25 женщин, кажется ему противоестественной.