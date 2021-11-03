Стас Пьеха рассказал, почему отказался участвовать в «Холостяке»

Стаса Пьеху неоднократно приглашали принять участие в «Холостяке», однако он отклонил эти предложения. Музыкант заявил, что ситуация, когда за одного мужчину борются 25 женщин, является противоестественной. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на WMJ.ru.

Певец отметил, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ. Кроме того, по его словам, шоу — это способ попиариться, а не построить настоящие отношения.

«В моей цепочке ценностей выставлять свою личную жизнь напоказ, заниматься этим в телевизоре — брезгливо», — подчеркнул музыкант.

Пьеха рассказал также, что идея конкуренции между женщинами за мужчину кажется ему странной. Он отметил, что в природе все обычно складывается наоборот.

«Сама по себе история, когда 25 женщин борются за одного мужчину, какая-то патологичная. Природой так задумано, что мужчина добивается женщины», — сказал он.

При этом певец подчеркнул, что вполне спокойно относится к идее гостевого брака. Однако идею свободных отношений категорически не признает.