Знаменитости 18 января 2023, 11:50 Стас Пьеха рассказал о целях на будущий год Певец Стас Пьеха: может, похудеть на пару килограммов, но я не думаю, что это суперцель РИА «Новости»

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Певец Стас Пьеха в марте после небольшого перерыва продолжит давать концерты по России. О том, какие планы и цели ставит себе артист на 2023 год, узнали журналисты teleprogramma.pro.

По словам певца, чаще всего он не дает себе каких-либо установок и обещаний на предстоящий год. Есть желание сбросить лишние килограммы, но это не является суперцелью.

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«Я вообще не даю себе установок, привязанных к конкретным датам. Когда я сам морально готов к каким-то переменам, то просто начинаю что-то делать, и все. <…> Может, похудеть на пару килограммов, но я не думаю, что это какая-то суперцель и суперпроблема», — сказал он.

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Пьеха отметил, что сейчас у него нет того авантюрного запала, который был в 20 лет. Сейчас хочется расходовать энергию правильно, то есть равномерно на все сферы жизни. После 40 лет всем приходится становиться более мудрым, добавил артист.