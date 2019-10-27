Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте

Музыкальный исполнитель перенес инфаркт во время гастролей. Тогда он почувствовал себя плохо на фоне употребления медикаментов, алкоголя и «всякого разного». Пьеха самостоятельно поставил капельницу, но это не помогло, — состояние ухудшалось.

Певец вернулся в Москву, где его госпитализировали.

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«С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — заявил Пьеха.

Сейчас артисту 39 лет.

В 2018 году Пьеху доставили в больницу с острым панкреатитом. Но тогда он попросил поклонников не волноваться, так как у него нет сахарного диабета. Он пообещал и дальше жить и петь. Тогда артист понимал, что жизнь круто не изменится, придется только изменить рацион питания, режима и нагрузок.