Стас Пьеха рассказал, как перенес инфаркт

Знаменитый внук Эдиты Пьехи долгое время употреблял наркотики. Начал Стас увлекаться в подростковом возрасте, потом удалось завязать. Примерно с 19 до 30 лет артист практически не употреблял. После 30 лет Пьеха не смог удержаться и начал принимать снова. Приблизительно шесть лет назад у Пьехи ухудшилось самочувствие во время выступления.

«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34-35. Очень стремно, страшно», — поделился певец

Он рассказал, что помогло ему пережить передозировку. От смерти его спас сын. Он позвонил жене, объяснил ситуацию, попросил услышать голос сына, после чего начал плакать, после этого ему захотелось жить, написало ИА Nation News.

«Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца», — рассказал Пьеха

После этого случая Стас твердо решил завязать с наркотиками и обратился в специальную клинику.