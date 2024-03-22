22 марта 2024, 17:55
Стас Пьеха показал фото 10-летнего сына из роддома
Певец Стас Пьеха публично поздравил сына с 10-летием
Певец и участник «Фабрики звезд» Стас Пьеха поздравил с 10-летием сына Петра и поделился трогательным фото из роддома. Артист выложил снимок в своих соцсетях.
«Это одна из первых наших встреч, в марте 2014 года, когда ты был мне вручен и я с волнением и теплом, наблюдал за тобой, таким крохотным и постоянно спящим», — написал экс-фабрикант под снимком.
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Исполнитель объяснил, почему изображения мальчика появляются в его блоге нечасто. По словам артиста, они с матерью мальчика живут в разных городах.
Певец описал сына как живую, умную и свободолюбивую душу, которая освещает все вокруг своим присутствием.
Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова стала одной из пострадавших по делу кондитера Дмитрия Дюрана. Женщина отдала ему 200 тысяч рублей в качестве инвестиции для развития сети кондитерских изделий Family Desert.
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