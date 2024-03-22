Знаменитости 22 марта 2024, 17:55 Стас Пьеха показал фото 10-летнего сына из роддома Певец Стас Пьеха публично поздравил сына с 10-летием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец и участник «Фабрики звезд» Стас Пьеха поздравил с 10-летием сына Петра и поделился трогательным фото из роддома. Артист выложил снимок в своих соцсетях.

«Это одна из первых наших встреч, в марте 2014 года, когда ты был мне вручен и я с волнением и теплом, наблюдал за тобой, таким крохотным и постоянно спящим», — написал экс-фабрикант под снимком.

Реклама

Исполнитель объяснил, почему изображения мальчика появляются в его блоге нечасто. По словам артиста, они с матерью мальчика живут в разных городах.

Певец описал сына как живую, умную и свободолюбивую душу, которая освещает все вокруг своим присутствием.

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова стала одной из пострадавших по делу кондитера Дмитрия Дюрана. Женщина отдала ему 200 тысяч рублей в качестве инвестиции для развития сети кондитерских изделий Family Desert.