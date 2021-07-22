Стас Пьеха не стал злорадствовать после изгнания избившей его сына из дома соседки

Супруг избившей сына Стаса Пьехи женщины выгнал ее из дома после нападения. Певец не стал это комментировать и заявил, что занимается сейчас здоровьем мальчика и его бабушки.

«Я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. Не хотел бы касаться других вопросов, особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать», — приводит «Газета.ru» слова Пьехи.

Он отметил, что не был знаком с Безбородовыми до происшествия. Певец признался, что сейчас у него нет свободного времени, его ребенок пока проходит обследование, поэтому ничего нового рассказать не может.

На днях в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга произошел конфликт: соседка подумала, что сын Пьехи якобы проткнул ее надувной бассейн. Она схватила ребенка за руку и швырнула на землю. После этого его пришлось везти в больницу. Досталось и бабушке — теще Стаса Пьехи. Агрессивная женщина заявила, что ее «вообще надо было грохнуть».

Оказалось, что руки распустила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Судья выставил ее за дверь после избиения мальчика, а следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».