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    22 июля 2021, 08:14

    Стас Пьеха не стал злорадствовать после изгнания избившей его сына из дома соседки

    Андрей Иванов

    Супруг избившей сына Стаса Пьехи женщины выгнал ее из дома после нападения. Певец не стал это комментировать и заявил, что занимается сейчас здоровьем мальчика и его бабушки.

    Стас Пьеха не стал злорадствовать после изгнания избившей его сына из дома соседки

    «Я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. Не хотел бы касаться других вопросов, особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать», — приводит «Газета.ru» слова Пьехи.

    Он отметил, что не был знаком с Безбородовыми до происшествия. Певец признался, что сейчас у него нет свободного времени, его ребенок пока проходит обследование, поэтому ничего нового рассказать не может.

    На днях в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга произошел конфликт: соседка подумала, что сын Пьехи якобы проткнул ее надувной бассейн. Она схватила ребенка за руку и швырнула на землю. После этого его пришлось везти в больницу. Досталось и бабушке — теще Стаса Пьехи. Агрессивная женщина заявила, что ее «вообще надо было грохнуть».

    Оказалось, что руки распустила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Судья выставил ее за дверь после избиения мальчика, а следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».