Стас Пьеха признался, что считает своим призванием медицину | 360°

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Стас Пьеха признался, что считает своим призванием медицину

Певец Стас Пьеха рассказал, что хочет стать нейропсихологом

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Певец Стас Пьеха рассказал, что, несмотря на то, что всю жизнь занимается музыкой, считает главным делом своей жизни медицину. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» музыкант признался, что мечтает стать нейропсихологом.

Так как Пьеха вырос в семье музыкантов, изначально казалось, что его судьба предрешена.

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«Я всегда любил музыку и воспроизводил то, что слышу. Мама сказала, что я пою везде, где есть акустика — „иди дальше учись“», — рассказал певец.

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Пьеха, как известно, действительно добился больших успехов в шоу-бизнесе и стал популярным эстрадным певцом, однако уже восемь лет изучает медицину и психиатрию и планирует пойти дальше по этому пути.

«У меня другая миссия в этой жизни. Я занимаюсь медициной уже восемь лет и все равно верю в то, что это будет основным делом моей жизни. Я артист, спортсмен, медик и психиатрией занимаюсь много лет. Моя топовая мечта — это нейропсихология», — поделился Пьеха.

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