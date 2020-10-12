«Стас Михайлов на максималках»: подписчики пошутили над новым фото Басты

Накануне музыкант поделился с поклонниками новостью о том, что похудел на 16 килограммов. Он отметил, что это только начало его физического преображения. При этом на своей последней фотографии мужчина запечатлел себя в непривычно «полной» форме, информирует сайт «Дни.ру».

На снимке выражение лица рэпера выглядит строгим. Он оставил подпись: «Люблю пожрать!))))». Подписчики удивились такому образу знаменитости. Они оставили большое число ироничных комментариев: «Стас Михайлов на максималках», «То чувство когда приехал от бабушки после каникул», «Пчелы покусали видать». Некоторые пользователи Сети отметили, что в таком виде артист стал похож на шансонье Михаила Круга.

Спустя некоторое время музыкант опубликовал еще один пост. Он показал тот же снимок, но уже без фильтра, «прибавляющего» лишние килограммы. Рэпер подписал фотографию: «Всех обнял!». Подписчики восторженно отреагировали на шутку и порадовались, что Баста сдержал свое обещание о похудении.