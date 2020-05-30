Стас Костюшкин сделал заявление после рассказа об изнасиловании

Певец и бывший участник группы «Чай вдвоем» записал обращение для общественности после того, как в интервью признался, что его изнасиловали в детстве.

«Это было ровно 40 лет назад — это раз. Во-вторых, многие спрашивают, зачем я это рассказал. Я это рассказал, потому что у меня трое сыновей и я за них переживаю. Вот для чего это было сказано», — заявил Костюшкин.

Артист указал, что смог пережить этот случай, но сейчас его основная цель — защитить детей, поэтому люди «должны об этом говорить». По его словам, это было «не оправдание, а разъяснение.

Ранее певец на передаче «Алена, блин!» признался в том, что его изнасиловали, когда ему было восемь лет. Он с друзьями играл в поле, когда к ним подошел мужчина и, пригрозив расправой, применил сексуальное насилие. По его словам, они с друзьями условились никому об этом не рассказывать, насильник так и не был привлечен к ответственности.