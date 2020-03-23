    23 марта 2020, 11:23

    Стас Костюшкин поделился своим способом борьбы с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Стас Костюшкин, российский исполнитель, опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик из спортзала. Подпись гласит, что так он борется с коронавирусом. Об этом написало ИА Nation News.

    На ролике видно, что певец находится в прекрасной физической форме. Чтобы добиться такого результата, он тяжело работает в спортзале.

    «Изгоняющий коронавирус!», — написал Костюшкин.

    Подписчики реагируют с восхищением и пишут комментарии исполнителю.

    «Железный человек! Респект!», «Гора-горище красивых мышц», «Так вот как изгоняют коронавирус…», — написали подписчики.

    Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции и один случай смерти. Сегодня, 23 марта, подтвердили 71 новый случая заражения коронавирусом.

    Больше всего зараженных в Москве. Их количество достигает 35. На втором месте Санкт-Петербург. Там заразилось 16 человек. Дальше идут Самарская и Свердловская области — по 9 случаев.

    Всем жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома на самоизоляции.