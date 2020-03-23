Стас Костюшкин поделился своим способом борьбы с коронавирусом

На ролике видно, что певец находится в прекрасной физической форме. Чтобы добиться такого результата, он тяжело работает в спортзале.

«Изгоняющий коронавирус!», — написал Костюшкин.

Подписчики реагируют с восхищением и пишут комментарии исполнителю.

«Железный человек! Респект!», «Гора-горище красивых мышц», «Так вот как изгоняют коронавирус…», — написали подписчики.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции и один случай смерти. Сегодня, 23 марта, подтвердили 71 новый случая заражения коронавирусом.

Больше всего зараженных в Москве. Их количество достигает 35. На втором месте Санкт-Петербург. Там заразилось 16 человек. Дальше идут Самарская и Свердловская области — по 9 случаев.

Всем жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома на самоизоляции.