Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку

Иск бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) рассмотрит Чкаловский районный суд в Екатеринбурге 17 августа. Артист просит 900 тысяч рублей за использование музыки из песни «Женщина, я не танцую».

Судебное заседание пройдет в 14:30 по местному времени. Иск Костюшкин подал 13 июля. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Адвокат бывшего участника группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян в Instagram объяснил, что претензии к Монеточке из-за песни «Мама, я не зигую». Якобы эта песня очень похожа на песню Костюшкина «Женщина, я не танцую».

Юрист добавил, что сумма иска может быть увеличена в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.

Костюшкин ранее рассказывал, что о плагиате на свою песню он узнал случайно. Он для ознакомления слушал новых звезд российского шоу-бизнеса и наткнулся на песню «Мама, я не зигую». В ней он узнал собственную мелодию песни «Женщина, я не танцую».

Артист попытался досудебно решить конфликт, но Монеточка отказалась.