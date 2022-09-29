Стас Ярушин рассказал, как воспитывает своих детей | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Стас Ярушин рассказал, как воспитывает своих детей Актер Ярушин: в воспитании детей мы используем метод кнута и пряника Instagram

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Актер Стас Ярушин рассказал, какие методы в воспитании детей они используют с супругой Аленой. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

У пары двое детей: 10-летняя дочь Стефания и восьмилетний сын Ярослав.

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«Хорошие оценки детей дисциплинируют. Но мы с Аленой совмещаем метод кнута и пряника», — поделился Ярушин.

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Он пояснил, что за первую плохую оценку они детей не ругают. Но если ситуация повторится, «второй разговор будет жесткий», подчеркнул актер.

Ярушин уточнил, что Стефания учится в классе с повышенным уровнем сложности, а Ярослав — в обычном. По словам артиста, жена согласилась с тем, что сыну будет спокойнее без дополнительное нагрузки, за что директор школы назвал ее «адекватной мамой».

«Не понимаю родителей, которые пытаются уже в шесть-восемь лет сделать из детей вундеркиндов, артистов или спортсменов, поэтому нагружают, как взрослых», — добавил он.

Актер уточнил, что кроме школы, дети посещают дополнительный занятия. Дочь — плавание и вокальную студию, а сын катается на коньках. Также он увлекся ездой на экстремальном самокате и выразил желание ходить на карате. Ярушин заключил, что поддерживает стремление Ярослава пробовать новое.

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