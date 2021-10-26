Стас Барецкий захотел записать альбом с Наталией Орейро

Шоумен Стас Барецкий рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что планирует записать русскоязычный альбом с уругвайской певицей Наталией Орейро. Такие планы появились после того, как Орейро получила российское гражданство.

По словам Барецкого, они с певицей давно находятся в дружеских отношениях. Он рассказал, что они познакомились в 90-х, «еще на пьянках группы „Ленинград“».

«Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело дается, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться „Я — русская“. Будет очень хорошая музыка, задействован один композитор с Донбасса», — поделился шоумен.