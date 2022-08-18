Стартовал кастинг на главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде

Создатели новой картины о Джеймсе Бонде анонсировали кастинг на исполнителя главной роли. Такой информацией поделился журналист Росс Кинг. Об этом сообщила «Культуромания».

Журналист подчеркнул, что продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон ищут на роль агента 007 молодого мужчину высокого роста. Его возраст должен быть около 30 лет. По этой причине создатели отказались от кандидатуры артиста Сэма Хьюэна, возраст которого составляет 42 года.

Кроме того, исполнитель должен обладать высоким ростом — рассматривают претендентов с показателем не менее 178 сантиметров. Таким ростом обладал Дэниэл Крейг, который играл Бонда на протяжении последних 15 лет. Информация о том, кто исполнит роль агента 007, появится до конца года, передало РИА ФАН со ссылкой на SEA IGN.

Ранее появилась информация, что одним из претендентов на роль супер-агента стал британский актер Идрис Эльба. Многие фанаты активно выступают за его кандидатуру.