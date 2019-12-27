Старшенбаум объяснила, почему отказалась от роли в «Тексте»

Старшенбаум отметила, что у нее было много совместных работ с бывшим возлюбленным Александром Петровым, который сыграл в «Тексте» главную роль.

«Во-вторых, в фильме есть такой момент, где герой Александра смотрит сцену сексуального характера, которую сыграла героиня Кристины Асмус с Ваней Янковским. Так вот он реагирует на нее определенным образом (мастурбирует — прим.ред.)», — обратила внимание артистка.

По ее словам, она тогда подумала: «Какой же ад нас ждет после такого!» и решила отказаться от роли. Она заметила, что в российском кино еще нет эротической ниши и надо сто раз подумать, прежде чем сниматься в откровенных сценах.

«Газета.ru» напомнила, что история с Кристиной Асмус, которая подверглась травле после этого, прекрасное тому подтверждение.