Старшая из сестер Кардашьян объявила о помолвке

Кортни Кардашьян, старшая из звездных сестер, объявила о помолвке с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Page Six.

Баркер предложил Кардашьян выйти за него замуж 17 октября. Это произошло в романтической обстановке на берегу океана в отеле Rosewood Miramar Beach. Пара была окружена красными розами и свечами.

Фотографии этого события опубликовали в Instagram и Кортни, и Трэвис.

«Навсегда», — подписала фотографию Кардашьян.

На церемонии присутствовала и сестра Кортни Ким, которая позднее также опубликовала снимок с церемонии и поздравила сестру с радостным событием. Поздравила пару и дочь Баркера, 15-летняя Алабама, отметив, что очень рада за отца и его избранницу.

Фанаты семейства Кардашьян-Дженнер уже подозревали, что Кортни и Трэвис собираются пожениться. Пару заметили в Лас-Вегасе, который является популярным в США местом для бракосочетаний.