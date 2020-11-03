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    03 ноября 2020, 23:08

    Старое фото Заворотнюк приняли за снимок после реабилитации

    Анастасия Кукова

    На фан-странице Анастасии Заворотник в Instagram, которую ведут ее родные и близкие, появилось фото артистки с просьбой оставлять под ним комментарии и пожелания для онкобольной знаменитости. Некоторые российские СМИ приняли изображение за новое, сделанное уже в послеоперационный период.
    Старое фото Заворотнюк приняли за снимок после реабилитации

    Не вся отечественная пресса потрудилась проверить достоверность этой информации. Тем более, что семья актрисы попросила не досаждать ей во время тяжелой болезни, и новых фотографий с начала лечения сделано не было.

    На спорной фотографии Заворотнюк выглядит не так, как до начала болезни. Она старше и полнее. Где был сделан снимок — неизвестно. Читатели «МК» предположили, что это старое фото, и оказались правы. Оно было выложено в Сеть в начале 2020 года. Следовательно, сделанным после реабилитации быть не может.

    Сейчас близкие оберегают Анастасию Заворотнюк от журналистов и папарацци. Скорее всего, после лечения глиобластомы головного мозга она сильно изменилась внешне.