Старое фото Заворотнюк приняли за снимок после реабилитации

Не вся отечественная пресса потрудилась проверить достоверность этой информации. Тем более, что семья актрисы попросила не досаждать ей во время тяжелой болезни, и новых фотографий с начала лечения сделано не было.

На спорной фотографии Заворотнюк выглядит не так, как до начала болезни. Она старше и полнее. Где был сделан снимок — неизвестно. Читатели «МК» предположили, что это старое фото, и оказались правы. Оно было выложено в Сеть в начале 2020 года. Следовательно, сделанным после реабилитации быть не может.

Сейчас близкие оберегают Анастасию Заворотнюк от журналистов и папарацци. Скорее всего, после лечения глиобластомы головного мозга она сильно изменилась внешне.