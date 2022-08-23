Старейшая артистка петербургского театра Адашевская умерла в 95 лет

Одна из старейших актриса Большого драматического театра Санкт-Петербурга Марина Адашевская скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным сайта utro.ru, причина смерти артистки пока неизвестна. Дату и место прощания также назовут позже.

«Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив», — прокомментировали событие в театре.

Адашевская родилась в 1927 году в семье актера Константина Адашевского. В 1948 году она сыграла первую роль в спектакле «У нас на земле». Другими важными работами артистки стали постановки «Мещане», «Снежок», «Слуга двух господ», «Синьор Марио пишет комедию».

Также Адашевская исполнила роль в спектакле «Идиот» вместе с Иннокентием Смоктуновским, Татьяной Дорониной и Эмилией Поповой. В театре добавили, что он продолжала выходить на сцену даже в возрасте 90 лет, когда сыграла в постановке «Время женщин».