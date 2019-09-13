«Старческий маразм»: Киркорова раскритиковали за видео в соцсети

Певец выложил в соцсети видео, на котором он стоит, слегка присев. Запись звезда дополнила анимационной картинкой в виде фекалии.

«PS @bilanofficial не дополнительная, а дополненная реальность переполненного живота! Кто в теме, тот поймет», — подписал пост Киркоров.

Юмор Киркорова оценили не все поклонники. Знаменитость раскритиковали за неподобающее поведение.

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«Вот дочка с сыночком то посмотрят, пример для подражания», «Ужас, это перебор», «Ну это вообще ни в какие ворота, дуристика», — писали они. Другие с сарказмом спрашивали: «Это творчество так выходит?»

Многие подписчики сошлись в одном — старческий маразм. Поэтому они предложили отменить титулы типа «народный артист», «король эстрады», а то «слишком пафосно для засранца».

Но нашлись и те, кто заступился за Киркорова. Они писали: «Браво король!», «Филя в своем репертуаре. Хоть настроение поднимает».