Старая фотография Паулины Андреевой в ночном клубе появилась в Instagram

Фотография несовершеннолетней Паулины Андреевой в ночном клубе появилась в Instagram. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

«Cadillac club 01.01.2005», — говорится в тексте поста.

На снимке актрисе примерно 16-17 лет.

Многие пользователи отметили, что Андреева очень изменилась. Некоторые добавили, что она красивая и сейчас, и тогда. Часть комментаторов удивлена тем, что девушка ходила в ночные клубы, будучи несовершеннолетней.