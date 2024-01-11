Знаменитости 11 января 2024, 02:42 «Стану матерью Драконов». Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о четвертой беременности Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка Freepik

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Телеведущая Маргарита Грачева, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, сообщила, что скоро станет мамой в четвертый раз. Многодетная мать опубликовала в Сети ролик, в котором призналась, что скрывать беременность становится все сложнее.

«В эту беременность живот начал расти очень быстро, мышцы уже не те. Мне, конечно, хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Скоро нас будет +1. Как сейчас популярно говорить, я стану матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один — Дима)», — поделилась Грачева в личном блоге.

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Женщина призналась, что в прошлые беременности набирала по 14-16 килограммов.

После жуткой расправы, которую учинил над ней бывший супруг, Маргарита Грачева снова вышла замуж и спустя два года родила третьего сына. С супругом Максимом Андрющенко, двумя сыновьями от первого брака и общим сыном Маргарита проживает в загородном доме. Она призналась, что в этот раз хотела бы дочку.

По истории Маргариты Грачевой сняли сериал. Режиссер проекта Сарик Андреасян обещал показать первую серию осенью 2023 года.