Фигуристка Туктамышева станцевала в честь победы над COVID-19

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила выздоровление после COVID-19 танцем с подругой. Соответствующий ролик спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Когда наконец-то вернулся запах и можно вкусненько покушать! Ps: в ожидании суши», — подписала пост 23-летняя Туктамышева.

Елизавета Туктамышева сообщила о положительном тесте на коронавирус 5 декабря. Из-за болезни фигуристка не выступила на этапе Кубка России в Москве. Спортсменка рассказывала о своем самочувствии во время болезни на своей странице в Instagram. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная также в декабре заразилась коронавирусом. Из-за болезни спортсменка также не принимала участие в Кубке России в столице.

Фигуристка Елизавета Туктамышева — победительница этапа Гран-при Москвы, чемпионка мира 2015 года и чемпионка Европы 2015 года.